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13:44, 3 октября 2023Россия

Избитого годовалого ребенка нашли в захламленной квартире в Москве

В московском Куркино мать бросила годовалого ребенка в захламленной квартире

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Мать бросила избитого годовалого ребенка в захламленной квартире в районе Куркино на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

О ситуации сотрудникам правоохранительных органов рассказали соседи, которые долгое время слышали плач младенца.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, то обнаружили, что в помещении нет условий для проживания малолетнего ребенка — повсюду царил беспорядок и отсутствовали продукты питания.

Мальчика отвезли в больницу. Столичная прокуратура организовала проверку.

В больнице на теле ребенка выявили телесные повреждения. Был задержан сожитель матери, подозреваемый в истязании.

Ранее в башкирском городе Белорецке полиция нашла в квартире, превращенной в свалку, десятилетнего ребенка, питавшегося приправами. Представители региональных органов опеки изъяли мальчика из семьи и поместили в приют.

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    Анна Щербакова
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