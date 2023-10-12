Назван основной влияющий на размер пенсий в России фактор

Депутат Бессараб: размер пенсий в России зависит от зарплат работающих граждан

В России действует солидарная пенсионная система, в рамках которой размер пенсий напрямую зависит от страховых отчислений работающих россиян. Об особенностях российской пенсионной системы «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«У нас солидарная пенсионная система, которая заключается в том, что те, кто работают сегодня, платят пенсию пенсионерам, которые не работают: это основная задача в рамках солидарной пенсионной системы — обеспечить такие выплаты. (...) Нам нужно решать вопрос, который стоит на повестке дня, о постоянном и систематическом увеличении пенсий как работающим, так и неработающим пенсионерам», — подчеркнула депутат.

Бесараб напомнила, что в рамках солидарной пенсионной системы размер пенсий зависит от страховых выплат работающих граждан.

«Сегодня зарплатные ожидания у безработаных достаточно высокие вне зависимости от уровня их квалификации, опыта и знаний. И вместе с тем рынок труда даст повышение заработной платы, а любое повышение заработной платы (по оценкам Росстата, в 2024 году средняя зарплата будет составлять 80 618 рублей) даст уже и рост пенсий. Пенсии зависят только от страховых отчислений: чем больше зарплата, тем больше у нас "пенсионный котел"», — отметила парламентарий.

Сегодня Россия достигла уровня безработицы, при котором так или иначе рынок труда отреагирует повышением заработных плат работников, и это не всегда будет сопряжено с уровнем их квалификации Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала о приводящих к снижению пенсии факторах. По ее словам, стаж работы могут не зачислить, если запись о ней в трудовой книжке сделана с ошибками или исправлениями без подтверждения.