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18:16, 11 октября 2023Экономика

Россиянам рассказали о приводящих к снижению пенсии факторах

Эксперт Дайнеко: ошибка в трудовой книжке может привести к снижению пенсии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Стаж работы могут не зачислить, если запись о ней в трудовой книжке сделана с ошибками или исправлениями без подтверждения. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Также стаж не зачтут, если в записи о работе есть нечитаемая печать организации. Чтобы стаж все же зачли, потребуются дополнительные документы — трудовые договоры, приказы о приеме на работу, зарплатные ведомости и другие документы.

Россиянину проще всего обратиться в компанию для исправления неточности, однако это невозможно, если организацию ликвидировали. Если документов нет по другим причинам, а не по вине работника, стаж можно подтвердить показаниями двух и более коллег. При этом у них должны быть документы, подтверждающего работу у общего работодателям. Такими показаниями можно подтвердить не более половины стажа.

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В исключительном случае стаж можно подтвердить показаниями коллег, у которых также нет документов. Но это возможно, только если записи исчезли из-за стихийного бедствия — землетрясения, наводнения, урагана и пожара, а восстановить их невозможно.

Ранее россиянам назвали способ получить пособие от работодателя при выходе на пенсию. Это будет возможно, если работодатель оформит увольнение как увольнение по причине сокращения штата. В этом случае россиянину полагается выходное пособие в размере среднемесячного заработка.

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    Мария Черкасова
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