Назван способ получения пособия от работодателя при выходе на пенсию

Юрист Виноградов заявил, что уволиться на пенсию можно без отработки двух недель

Работающие россияне, которые выходят на пенсию по старости, имеют право подать заявление на увольнение в любой момент. Однако сделать это необходимо правильно, заявил в интервью агентству «Прайм» юрист Вадим Виноградов.

«Согласно статье 80 Трудового Кодекса, с выходом на пенсию по старости работающие граждане имеют право подать заявление на увольнение в любой момент без отработки двух недель», — уточнил специалист.

В таком случае работодатель не имеет права требовать пенсионное удостоверение, подчеркнул юрист. При этом некоторые предприятия, не желая держать в штате человека пенсионного возраста, предлагают перевести сотрудника на срочный трудовой договор. Однако принуждать к заключению такого документа никто не имеет право.

«Удобной для самого работника можно назвать другую схему — увольнение из-за сокращения штата: так ему полагается выходное пособие в размере среднемесячного заработка», — подчеркнул эксперт.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы предусмотрено повышение пенсий, в частности, в 2024 году они вырастут на 7,5 процента.

После индексации средний размер пенсии составит 23 244 рубля, добавил министр. Также он отметил, что общий объем расходов на выплату пенсий обойдется бюджету в 600 миллиардов рублей.

Кроме того, 4 октября сообщалось, что число пенсионеров в России в 2023 году увеличится на 1,13 миллиона человек, а в следующем году их станет больше на 568,5 тысячи. По прогнозам властей, за два года количество граждан, получающих пенсии через территориальные органы СФР, возрастет с 41,78 миллиона до 43,47 миллиона человек, что станет максимумом с 2019 года.