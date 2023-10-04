Силуанов рассказал о росте пенсий в 2024 году

Глава Минфина Силуанов: в 2024 году пенсии вырастут на 7,5 процента

В проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы предусмотрено повышение пенсий, в частности, в 2024 году они вырастут на 7,5 процента. Об этом, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, пишут «Известия».

«Индексация пенсий, об этом тоже неоднократно говорилось. В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции — это 7,5 процента», — сказал министр.

После индексации средний размер пенсии составит 23 244 рубля, добавил Силуанов. Также он отметил, что общий объем расходов на выплату пенсий обойдется бюджету в 600 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что число пенсионеров в России в 2023 году увеличится на 1,13 миллиона, а в следующем году их станет больше на 568,5 тысячи.