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16:18, 4 октября 2023Экономика

Силуанов рассказал о росте пенсий в 2024 году

Глава Минфина Силуанов: в 2024 году пенсии вырастут на 7,5 процента
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы предусмотрено повышение пенсий, в частности, в 2024 году они вырастут на 7,5 процента. Об этом, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, пишут «Известия».

«Индексация пенсий, об этом тоже неоднократно говорилось. В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции — это 7,5 процента», — сказал министр.

После индексации средний размер пенсии составит 23 244 рубля, добавил Силуанов. Также он отметил, что общий объем расходов на выплату пенсий обойдется бюджету в 600 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что число пенсионеров в России в 2023 году увеличится на 1,13 миллиона, а в следующем году их станет больше на 568,5 тысячи.

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    Анастасия Яланская
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