В России впервые за пять лет станет больше пенсионеров

В России спрогнозировали рост числа пенсионеров на 1,13 миллиона в 2023 году

Число пенсионеров в России в 2023 году увеличится на 1,13 миллиона человек, а в следующем году их станет больше на 568,5 тысячи. Об этом со ссылкой на проект бюджета Социального фонда (СФР) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов пишет РБК.

По прогнозам властей, за два года количество граждан, получающих пенсии через территориальные органы СФР, возрастет с 41,78 до 43,47 миллиона человек, что станет максимумом с 2019 года. К таким лицам относятся получатели страховой пенсии (по старости, инвалидности и потере кормильца), бывшие чиновники на государственном пенсионном обеспечении и военные пенсионеры. Рост численности пенсионеров будет отмечен впервые за пять лет.

В Минтруде такую динамику объяснили плановыми сдвигами выхода на пенсию в результате пенсионной реформы, а также учетом граждан в новых российских регионах. В Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пенсии по российским законам назначаются жителям с 1 марта этого года. При этом, согласно реформе, в текущем году в России на пенсию по старости никто не выходит.

Количество пенсионеров в России начало снижаться с 2019 года после увеличения пенсионного возраста. Тенденция ускорилась в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В результате в 2021 году в стране стало на 1 миллион пенсионеров меньше — это самое большое снижение показателя с начала 1990-х.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отмечает, что из ожидаемых 1,13 новых пенсионеров в 2023 году около 700 тысяч будут из новых регионов. Еще 400 тысяч придется на тех, кто работал после достижения пенсионного возраста и сейчас решил закончить трудовую деятельность, лиц, имеющих право на досрочную пенсию, и безработных пожилых россиян, которым может быть оформлена пенсия из-за отсутствия подходящей работы, объясняет эксперт.

Рост числа пенсионеров провоцирует увеличение нагрузки на пенсионную систему, если одновременно не отмечается соответствующий рост работающего населения, отметил старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Однако сейчас проблем с бюджетом СФР не будет, так как параллельно в России увеличивается и численность занятых за счет граждан из новых регионов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2024 году средний размер пенсии в России составит чуть более 23,2 тысячи рублей в месяц. Глава ведомства указал, что в следующем году выплаты будут проиндексированы в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции — 7,5 процента. Он отметил, что общий объем расходов на выплаты составит почти 600 миллиардов рублей.