Стало известно о подготовке Кремлем реформы набора чиновников

«Ведомости»: Кремль готовит реформу федерального кадрового резерва

Кремль начал готовить реформу федерального кадрового резерва для замещения должностей на государственной гражданской службе, такие законопроект и проект президентского указа разработала комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров под руководством помощника президента Дмитрия Миронова. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, которые знакомы с подготовкой документа.

Один из собеседников издания сообщил, что в ближайшие дни президент России Владимир Путин внесет законопроект в Госдуму. Глава государства подпишет указ после принятия закона, уточнил другой источник. Участники резерва смогут войти в команду, на которую избранный президент сможет опираться после выборов.

Кадровый резерв сформируется для выбора управленческих кадров на уровне заместителей федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств и их заместителей — такие должности назначаются по решению президента и премьер-министра. Известно, что впоследствии принципы набора чиновников планируется распространить на более низкие должности, добавил источник газеты.

По мнению другого собеседника, резерв смогут использовать для подбора кадров в региональные власти и госкорпорации. Резерв будет формироваться за счет рекомендаций должностных лиц администрации президента, кабмина, руководителей федеральных госорганов и губернаторов. Рекомендацию можно дать без ведома потенциального кандидата, отметил один из источников, добавив, что при формировании резерва планируются дополнительные ограничения.

Так, федеральный министр сможет дать рекомендацию по зачислению в резерв кандидата из ведомства, подведомственных организацией или из регионов только в случае, если человек работает в организации, которая относится к его сфере.

Кандидат в резерв должен будет предоставить декларацию о своих доходах и доходах членов семьи, а также дать согласие на возможное перемещение в другую местность, на проведение оценки его профессионального уровня и на проведение проверочных мероприятий. Кандидат также пройдет психологическое тестирование, а окончательное решение о его включении в кадровый резерв после анализа и проверок примут в администрации президента.

В России понятие федерального кадрового резерва ввели законом еще в 2004 году, однако этот инструмент подбора кадров так и не заработал, подчеркнул один из собеседников. По его словам, в стране, в частности, создавались отдельные проекты по поиску управленческих кадров и совершенствованию их навыков — например, конкурс «Лидеры России».

Еще в 2017 году Путин заявлял, что Кремль намерен расширять направление работы с кадровым резервом. Глава государства добавил, что рассчитывает на помощь бывших глав регионов в подготовке кадров с их стороны.