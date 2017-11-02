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Кремль расширит направление работы с кадровым резервом

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль намерен расширять направление работы с кадровым резервом. Об этом глава государства сказал в четверг, 2 ноября, на встрече с бывшими губернаторами в своей подмосковной резиденции, передает РИА Новости.

«Новая программа "Лидеры России" объявлена, есть и другие направления работы с кадрами и подготовке их», — отметил президент.

Путин добавил, что рассчитывает на помощь бывших глав регионов в подготовке кадров с их стороны.

Глава государства подчеркнул, что руководители регионов, ушедшие в отставку, остаются членами его команды. «И я хочу сказать, что я всегда — в вашем распоряжении. Мы всегда найдем время, чтобы встретиться, поговорить по проблемам региональным или по проблемам, которыми вы будете заниматься», — сказал он.

С конца сентября в отставку ушли 11 губернаторов. Последним пост покинул глава Псковской области Андрея Турчака. Также от должности освобождены губернатор Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Нижегордской области Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, новосибирский губернатор Владимир Городецкий и губернатор Ивановской области Павел Коньков.

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