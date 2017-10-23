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В Кремле слухи об отставке Полтавченко назвали народной забавой

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Георгий Полтавченко
Георгий Полтавченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможный уход в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Его слова в понедельник, 23 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Кадровые слухи — это такая русская народная забава», — заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос о возможной ротации в северной столице после президентских выборов в марте 2018 года.

В начале августа президент Владимир Путин передал Георгию Полтавченко жалобы жителей региона, поступившие во время прямой линии с главой государства. Полтавченко заверил президента, что проблемы «практически нет». Путин, однако, призвал проработать соответствующие обращения горожан.

Полтавченко возглавляет регион более шести лет. 31 августа 2011 года Законодательным Собранием Санкт-Петербурга он был наделен полномочиями губернатора Санкт-Петербурга. На досрочных выборах в 2014 году Полтавченко набрал 79,3 процентов голосов и сохранил за собой должность.

Осенью президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд губернаторов. Кадровые перестановки затронули Красноярский край, Самарскую, Орловскую, Омскую, Нижегородскую, Новосибирскую области, а также Ненецкий автономный округ и Дагестан.

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