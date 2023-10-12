Стало известно об отказе Израиля лечить пленных бойцов ХАМАС

JP: в Израиле отказались лечить пленных бойцов ХАМАС

Израильские больницы отказались оказывать медицинскую помощь взятым в плен бойцам ХАМАС. Об этом пишет газета Jerusalem Post.

В директиве министра здравоохранения страны Моше Арбеля говорится, что система здравоохранения должна сконцентрироваться лечении лиц солдат Армии обороны Израиля и подготовиться к приему новых раненых.

«Лечение презренных террористов… мешает (…) государственная система здравоохранения не будет лечить их», — уточняется в директиве.

10 октября Евросоюз (ЕС) признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.