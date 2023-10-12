Российской компании посоветовали готовиться к войне с Apple

Адвокат Власова призвала производителя пастилы из РФ готовиться к войне с Apple

У российской компании по производству пастилы и других сладостей из фруктов ecoApple есть шансы в суде с американской корпорацией Apple, которая потребовала от оппонентов аннулировать торговый знак. При этом компании стоит «готовиться к войне» с корпорацией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

Товарный знак имеет два компонента, изобразительный и текстовый, отметила адвокат. Изобразительный, по ее мнению, не является сходным до степени смешения с логотипом Apple. На нем также изображено яблоко, однако целое.

«Что касается текстовой составляющей — ecoApple, следует иметь в виду, что здесь имеется, в общем-то, потребительское слово Apple. Оно, как правило, не ставится как защищаемое товарным наименованием, то есть может быть использовано любым. С учетом, что этот товарный знак был зарегистрирован уже более 6 лет, можно говорить о том, что у компании есть репутация, опыт на рынке и что все-таки этот товарный знак уже является самостоятельной единицей, которая не может быть сличена до степени смешения с распространенным товарным знаком Apple», — рассказала Власова.

В любом случае компании следует «готовиться к войне», полагает собеседница «Ленты.ру». «Нужно нанимать юриста по товарным знакам, который может дать оценку, вполне возможно, понадобится экспертиза в рамках споров. Так или иначе я бы оценивала шансы, скорее, как высокие при грамотно выстроенной позиции специалиста. Ну и следует, конечно, учитывать политическую составляющую. Решение об отказе в удовлетворении жалобы может быть политически мотивировано», — заключила она.

В ecoApple временно отказались от комментариев, сообщив «Ленте.ру», что пока пытаются разобраться в ситуации.

О том, что американская корпорация Apple потребовала аннулировать торговый знак орловской фирмы ecoApple, сама компания сообщила в соцсетях. Производители пастилы уже подали возражение в палату по патентным спорам.

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