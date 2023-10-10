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14:33, 10 октября 2023Наука и техника

Глава Apple рассказал о необходимости покупать новый iPhone ежегодно

Тим Кук объяснил, почему Apple выпускает новые смартфоны ежегодно
Тим Кук

Тим Кук. Фото: Loren Elliott / Reuters

Глава Apple Тим Кук рассказал в разговоре с изданием Brut о необходимости менять смартфоны ежегодно. Интервью доступно на сайте медиа.

На вопрос журналистов о том, нужно ли покупать iPhone каждый год, Кук ответил, что в этом есть смысл. «Я думаю, ежегодно меняют iPhone те, кто этого хочет, — и это здорово», — заметил предприниматель. Тим Кук объяснил, что после выпуска новых устройств старые девайсы перепродаются, а из сломанных гаджетов Apple забирает сохранившиеся детали и устанавливает их в новые.

Также Кук ответил на вопрос, каким будет смартфон Apple через 20-30 лет. Руководитель IT-гиганта заявил, что видит iPhone углеродно-нейтральным, но не стал раскрывать каких-либо других особенностей девайса.

Кроме того, Кука попросили прокомментировать заявления о том, что Apple занимается гринвошингом (greenwashing), то есть позиционирует себя экологичной компанией, не имея на это достаточных оснований. Предприниматель ответил, что его корпорация отказывается от пластика, а также сокращает углеродный след, и этому есть много доказательств. В заключение он отметил, что сам водит электрокар и не использует пластиковую тару.

В начале октября американская компания Apple отключила российскую версию официального сайта. При входе на сайт осуществляется переадресация на страницу со справочным материалом.

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    Андрей Ставицкий
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