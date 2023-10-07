Apple отключила российскую версию сайта компании

Американская компания Apple отключила российскую версию сайта

Американская компания Apple отключила российскую версию официального сайта. Об этом сообщает интернет-портал «Российской газеты».

Пользователи теперь не могут получить информацию о продуктах Apple на русском языке. При заходе на сайт осуществляется переадресация на страницу со справочным материалом, который по-прежнему доступен на русском языке.

Apple приостановила обновление российской версии сайта после начала специальной военной операции – одновременно с прекращением официальных продаж продуктов компании.

Ранее стало известно о снижении цены на один из смартфонов Apple на российском рынке. IPhone 13 mini подешевел до 52 тысяч рублей. Аппарат выделятся в линейке телефонов американской компании своими габаритами.