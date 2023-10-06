Компактный смартфон Apple подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 mini подешевел до 52 тысяч рублей

На российском рынке подешевел iPhone 13 mini. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно исследованию журналистов портала, стоимость компактного флагмана снизилась до 52 тысяч рублей. По словам авторов, на старте продаж аппарат обходился значительно дороже.

«Идеален для женской аудитории или мужчин, которые ценят удобные габариты», — описали устройство журналисты. Специалисты отметили, что аппарат выделяется компактными габаритам, хорошей скоростью работы, наличием влагозащиты, но имеет не очень большую автономность.

Представленный в 2021 году iPhone 13 mini получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 2438 миллиампер-часов.

В середине сентября стало известно, что Apple сняла iPhone 13 mini с производства и продажи. Компактный телефон исчез из магазина Apple сразу после презентации смартфонов серии iPhone 15.