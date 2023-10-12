Полковник раскрыл нижний температурный предел работы техники ВСУ

Полковник Матвийчук: при температуре ниже 30°С техника ВСУ выйдет из строя

При температуре ниже 30 градусов Цельсия переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ) западная техника будет выходить из строя. О том, с какими сложностями украинские военные могут столкнуться с наступлением зимы, «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Конечно, зимой сложнее применять технику и вооружения, особенно западные. Потому что техника Запада не приспособлена к морозам. Если наша может работать до температуры 30-50 градусов ниже нуля, — есть и специальные заправки, и горюче-смазочные материалы — то западная техника будет просто выходить из строя», — сказал спеиалист.

Зима в любом случае не будет пассивной, она будет активной. Будет и активная оборона, и активные атаки, попытки захватить различные объекты Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

В начале октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у Киева есть от шести до восьми недель на продолжение попыток провести контрнаступление до ухудшения погодных условий.

Он ответил на вопрос журналистов, смогут ли украинские военные продолжать попытки контрнаступления в условиях наступающих холодов. «Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым», — оценил он способность ВСУ вести контрнаступление.