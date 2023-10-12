Турист изнасиловал 18-летнего сотрудника магазина в туалете и угодил в полицию

Турист из Катара изнасиловал 18-летнего молодого человека в туалете и угодил в полицию. Подробностями поделилось издание Bangkok Post.

Все случилось в магазине быстрого питания в больнице района Ваттана в Бангкоке. 6 октября 23-летний катарец пришел в заведение и спросил сотрудника, как пройти в туалет. Когда работник проводил его в уборную, мужчина затащил его с собой, запер дверь и надругался над ним.

18-летний молодой человек обратился в полицию. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, опознали преступника и получили ордер на его арест.

Подозреваемого задержали во вторник, 10 октября. Уточняется, что он вернулся в больницу, чтобы снова увидеть сотрудника магазина, и там попался правоохранителям. Дальнейшая судьба злоумышленника не раскрывается.

Ранее стало известно, что двое британцев изнасиловали знакомого мужчину во время отдыха у бассейна на курорте Майорки. Преступники познакомились с пострадавшим в приложении и надругались над ним, хотя тот просил ограничиться объятьями и поцелуями.