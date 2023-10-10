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20:22, 10 октября 2023Путешествия

Двое мужчин изнасиловали третьего во время отдыха у бассейна и пошли под суд

Daily Mail: на Майорке двое мужчин изнасиловали знакомого и пошли под суд

Фото: Clara Margais / DPA / Globallookpress.com

На одном из курортов Майорки двое британцев изнасиловали знакомого мужчину во время отдыха у бассейна и пошли под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что преступники познакомились с пострадавшим в приложении и пригласили его провести вместе вечер. Во время общения последний предупредил, что никогда не занимался сексом, и попросил новых приятелей ограничиться объятьями и поцелуями. Двое друзей, в свою очередь, согласились на условия третьего.

Компания проводила время у бассейна, но потом злоумышленники пригласили гостя в спальню, где подвергли его сексуальному насилию. После случившегося мужчина понял, что у него травмы, и отправился в больницу. Получив помощь, пострадавший подал заявление в полицию и предоставил скриншоты переписки с насильниками.

Задержанные смогли выйти на свободу, заплатив залог. Тем не менее вскоре им предстоит предстать перед судом.

Ранее 11-летний ирландский мальчик-аутист подвергся сексуальному насилию в отеле на испанском острове Тенерифе. Неизвестный мужчина схватил ребенка за гениталии под камерами видеонаблюдения и на глазах его семьи.

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    Зарина Дзагоева
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