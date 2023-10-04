Мальчик-аутист подвергся сексуальному насилию на глазах у семьи в отеле Испании

Irish Mirror: 11-летний аутист подвергся сексуальному насилию в отеле Тенерифе

11-летний ирландский мальчик-аутист подвергся сексуальному насилию в отеле на испанском острове Тенерифе. Подробностями истории поделилось издание Irish Mirror.

По предварительным данным, инцидент произошел в отеле популярного европейского курорта Коста-Адехе 18 сентября. Уточняется, что когда ребенок играл в бильярд с другими детьми, неизвестный мужчина положил руки на брюки мальчика снаружи и схватил его за гениталии.

Источник отмечает, что это произошло под камерами видеонаблюдения и на глазах семьи ребенка. Удалось установить, что подозреваемый, имя которого не раскрывается по юридическим причинам, был замечен на территории отеля за несколько дней до происшествия. Его арестовала полиция, и в ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что толпа из пяти французских туристов изнасиловала девушку в отеле Испании и пошла под суд. Преступники познакомились с 18-летней британкой в ночном клубе и отвезли ее в гостиницу.

