Украина потеряла более 3 миллионов рабочих мест за последнее время

Шмыгаль: Украина потеряла более 3 миллионов рабочих мест из-за конфликта

Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест из-за военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, правительство будет заниматься восстановлением рабочих мест, что поможет вернуть граждан Украины из-за рубежа.

Ранее Национальный банк Украины опубликовал макроэкономический обзор, в котором говорится о нехватке рабочей силы из-за мобилизации и миграции. В то же время отмечено оживление на рабочем рынке в связи с сезонными факторами.