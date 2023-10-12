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11:56, 12 октября 2023Бывший СССР

Украина потеряла более 3 миллионов рабочих мест за последнее время

Шмыгаль: Украина потеряла более 3 миллионов рабочих мест из-за конфликта

Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест из-за военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, правительство будет заниматься восстановлением рабочих мест, что поможет вернуть граждан Украины из-за рубежа.

Ранее Национальный банк Украины опубликовал макроэкономический обзор, в котором говорится о нехватке рабочей силы из-за мобилизации и миграции. В то же время отмечено оживление на рабочем рынке в связи с сезонными факторами.

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    Александр Слабиев
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