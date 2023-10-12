В ООН отреагировали на удары Израиля по аэропортам Сирии

Представитель генсека Дюжаррик: ООН обеспокоена ударами Израиля по Сирии

ООН выражает обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии, заявил официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его цитирует РИА Новости.

«Мы видели эти сообщения об ударах по аэропортам. Они весьма беспокоят, в особенности в свете предупреждений и обеспокоенности генсека на счет эскалации напряженности конфликта», — сказал он, отметив, что любой просчет может привести к более широкому насилию в уже нестабильном регионе.

Дюжаррик добавил, что приостановка работы аэропортов негативно отразится на работе гуманитарной авиаслужбы ООН.

Ранее ЦАХАЛ нанес 34 ракетных удара по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. В ответ сирийские военные активировали систему противовоздушной обороны страны.