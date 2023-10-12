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20:40, 12 октября 2023Мир

В ООН отреагировали на удары Израиля по аэропортам Сирии

Представитель генсека Дюжаррик: ООН обеспокоена ударами Израиля по Сирии

Фото: White Helmets / Reuters

ООН выражает обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии, заявил официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его цитирует РИА Новости.

«Мы видели эти сообщения об ударах по аэропортам. Они весьма беспокоят, в особенности в свете предупреждений и обеспокоенности генсека на счет эскалации напряженности конфликта», — сказал он, отметив, что любой просчет может привести к более широкому насилию в уже нестабильном регионе.

Дюжаррик добавил, что приостановка работы аэропортов негативно отразится на работе гуманитарной авиаслужбы ООН.

Ранее ЦАХАЛ нанес 34 ракетных удара по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. В ответ сирийские военные активировали систему противовоздушной обороны страны.

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    Глеб Бажуткин
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