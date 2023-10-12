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18:20, 12 октября 2023Мир

Израиль начал бомбить объекты в Сирии. Что известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо

Al-Watan: работа аэропортов Дамаска и Алеппо приостановлена из-за ударов Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 октября нанесла удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Об этом пишет газета Al-Watan.

По данным Associated Press, авиаудары были нанесены за день до того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан должен был посетить Сирию с официальным визитом.

ЦАХАЛ уничтожил 71 объект на территории Сирии

Издание Arab48 со ссылкой на сирийский военных отмечает, что из-за 34 ракетных ударов, из которых 26 ЦАХАЛ нанес с воздуха, а восемь — с наземных пусковых установок, был уничтожен 71 объект на территории Сирии, в частности, были полностью выведены из строя взлетно-посадочные полосы аэропортов, вследствие чего их работа была приостановлена.

A female Israeli soldier is seen on a M270 Multiple Launch Rocket System

A female Israeli soldier is seen on a M270 Multiple Launch Rocket System. Фото: Lior Mizrahi / Getty Images

По данным агентства SANA, в результате ударов никто не пострадал, а все регулярные рейсы были перенесены из Дамаска и Алеппо в аэропорт Латакии.

Сирия активировала систему ПВО в ответ на удары

В ответ на удары ЦАХАЛ сирийские военные активировали систему противовоздушной обороны страны, передает телеканал Aljazeera.

Эта агрессия является отчаянной попыткой преступного израильского врага отвлечь внимание от преступлений, которые он совершает в Газе, и от огромных потерь, которые он несет от рук палестинского сопротивления

источник Arab48 в Сирийской арабской армии

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Глеб Бажуткин
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