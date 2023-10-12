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10:33, 12 октября 2023Бывший СССР

В 2024 году Украине понадобится 42 миллиарда долларов для покрытия бюджета

Шмыгаль: в 2024 году Украине понадобится 42 млрд долларов для покрытия бюджета

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В 2024 году Украине понадобится 42 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2024-м дефицит бюджета Украины составит 21 процент от валового внутреннего продукта (ВВП). В связи с этим в Киеве рассчитывают на международную помощь, чтобы выполнять свои социальные обязательства по выплатам пенсионерам, бюджетникам и другим нуждающимся.

Шмыгаль добавил, что сейчас Украина направляет все собранные налоги на обеспечение безопасности и обороны.

Ранее глава энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко предупредил, что следующая зима на Украине будет тяжелее предыдущей. Это, по его мнению, связано с недостатком противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

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    Александр Слабиев
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