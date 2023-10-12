«Интерфакс-Украина»: утром в Киеве на блокпосту произошла перестрелка

Около 10 часов утра в Святошинском районе Киева произошла перестрелка на блокпосту из-за того, что автомобиль отказался останавливаться по требованию. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Военнослужащий, бывший на блокпосту, открыл огонь по колесам автомобиля Peugeot, который не остановился по требованию В результате пуля срикошетила и ранила водителя другого автомобиля.

Пострадавшему сейчас оказывается помощь. Полиция выясняет причины случившегося.

Ранее в Днепре сотрудники военкомата устроили стрельбу ради поимки призывника. Свидетели сообщили, что после этого призывника избили.