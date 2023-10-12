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14:04, 12 октября 2023Бывший СССР

В Киеве на блокпосту произошла перестрелка

«Интерфакс-Украина»: утром в Киеве на блокпосту произошла перестрелка

Фото: Emilio Morenatti / AP

Около 10 часов утра в Святошинском районе Киева произошла перестрелка на блокпосту из-за того, что автомобиль отказался останавливаться по требованию. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Военнослужащий, бывший на блокпосту, открыл огонь по колесам автомобиля Peugeot, который не остановился по требованию В результате пуля срикошетила и ранила водителя другого автомобиля.

Пострадавшему сейчас оказывается помощь. Полиция выясняет причины случившегося.

Ранее в Днепре сотрудники военкомата устроили стрельбу ради поимки призывника. Свидетели сообщили, что после этого призывника избили.

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    Александр Слабиев
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