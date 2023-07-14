На Украине сотрудники военкомата устроили стрельбу ради поимки призывника

Страна.ua: в Днепре сотрудники военкомата устроили стрельбу ради поимки призывника

На Украине в Днепре сотрудники военкомата устроили стрельбу ради поимки призывника в зоне отдыха. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как на пляже сотрудники военкомата бегают за мужчиной, а потом окружают его, после чего происходит выстрел. Автор видеоролика говорит, что сотрудники военкомата избили мужчину.

«Много они себе позволяют, даже из этой "пухкалки" они не имеют права стрелять», — говорит автор видео.

В конце июня Верховная Рада Украины ужесточила мобилизацию, расширив перечень подлежащих ей лиц. Теперь граждане, у которых на попечении находились инвалиды первой или второй группы в лице жены, мужа или родителей мужа или жены смогут освободиться от мобилизации, только если у их родственника-инвалида нет других близких, которые могут о нем заботиться.