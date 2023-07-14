Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:32, 14 июля 2023Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата устроили стрельбу ради поимки призывника

Страна.ua: в Днепре сотрудники военкомата устроили стрельбу ради поимки призывника

На Украине в Днепре сотрудники военкомата устроили стрельбу ради поимки призывника в зоне отдыха. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как на пляже сотрудники военкомата бегают за мужчиной, а потом окружают его, после чего происходит выстрел. Автор видеоролика говорит, что сотрудники военкомата избили мужчину.

«Много они себе позволяют, даже из этой "пухкалки" они не имеют права стрелять», — говорит автор видео.

В конце июня Верховная Рада Украины ужесточила мобилизацию, расширив перечень подлежащих ей лиц. Теперь граждане, у которых на попечении находились инвалиды первой или второй группы в лице жены, мужа или родителей мужа или жены смогут освободиться от мобилизации, только если у их родственника-инвалида нет других близких, которые могут о нем заботиться.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

    Зампред Госдумы сломал руку в ДТП возле столичного аэропорта

    Образ стилиста Александра Рогова на премьере фильма высмеяли в сети

    В России спрогнозировали снижение числа работающих пенсионеров

    Вежливый россиянин с муляжом гранаты из мыла ограбил магазин и попал на видео

    ЕС решил ужесточить условия финансовой помощи Киеву

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Премьер Польши отреагировал на закрытие консульства в Смоленске

    Драка в книжном магазине в Москве попала на видео

    Названа причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости