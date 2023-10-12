В массовом ДТП на российской трассе пострадали пять человек

В массовом ДТП в Волгоградской области пострадали пять человек

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Авария произошла на мосту через реку Ахтуба в Среднеахтубинском районе 12 октября около 7 утра.

«На пятом километре автодороги "Волжский — хутор Новенький" (мостовой переход) произошло ДТП с участием восьми автомашин», — говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, водитель Daihatsu не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник, после чего произошло столкновение еще семи автомобилей.

Ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием машины МЧС. После столкновения с автомобилем Ford у служебного фургона оторвало переднее колесо, сообщалось о двух пострадавших.