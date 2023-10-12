В Польше рассказали о раслпате Украины за помощь

Политик Брылка: Польша выставит Украине за оказанную помощь счет и ряд условий

Польша выставит Украине счет и выдвинет ряд условий за оказанную помощь. Об этом заявила кандидат в депутаты сейма страны от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка, передает РИА Новости.

По словам чиновницы, «благодарность не является валютой в международных отношениях». Тем самым Брылка оправдала инициативу выставить счет за помощь и оценила ее в сто миллиардов злотых.

Отмечается, что это подразумевает снятие жалобы Киева на Варшаву в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, проведение эксгумации жертв Волынской резни, а также доступ польских властей к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.

Брылка уточнила, что нельзя допускать, чтобы помощь Киеву ставила под угрозу продовольственную безопасность страны.

Ранее экс-глава Минобороны (МО) Польши Антони Мацеревич заявил, что Украина может потерять независимость и исчезнуть с политической карты мира, если Владимир Зеленский отринет отношения Киева с Варшавой и будет развивать связи с Берлином.