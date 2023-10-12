Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:17, 12 октября 2023Мир

В Польше рассказали о раслпате Украины за помощь

Политик Брылка: Польша выставит Украине за оказанную помощь счет и ряд условий
Матеуш Моравецкий и Владимир Зеленский

Матеуш Моравецкий и Владимир Зеленский. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Польша выставит Украине счет и выдвинет ряд условий за оказанную помощь. Об этом заявила кандидат в депутаты сейма страны от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка, передает РИА Новости.

По словам чиновницы, «благодарность не является валютой в международных отношениях». Тем самым Брылка оправдала инициативу выставить счет за помощь и оценила ее в сто миллиардов злотых.

Отмечается, что это подразумевает снятие жалобы Киева на Варшаву в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, проведение эксгумации жертв Волынской резни, а также доступ польских властей к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.

Брылка уточнила, что нельзя допускать, чтобы помощь Киеву ставила под угрозу продовольственную безопасность страны.

Ранее экс-глава Минобороны (МО) Польши Антони Мацеревич заявил, что Украина может потерять независимость и исчезнуть с политической карты мира, если Владимир Зеленский отринет отношения Киева с Варшавой и будет развивать связи с Берлином.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    «Помощь не будет бесконечной». Власти США публично предупредили об исчерпании денег на Украину

    Число жертв падения обломков беспилотника под Белгородом возросло

    В Эстонии испугались нашествия клопов на Европу

    В Госдуме предложили запретить релокантам работать на госслужбе

    Выявлены новые клеточные механизмы развития ожирения

    Названа проблема поставок США оружия Украине и Израилю

    В Польше рассказали о раслпате Украины за помощь

    Израиль начал масштабные удары по объектам ХАМАС в Газе

    ХАМАС заявил об освобождении из плена израильтянки с детьми

    Посол России назвал легкое решение конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости