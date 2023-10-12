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11:41, 12 октября 2023Экономика

В России резко подорожали грузовые автоперевозки

ATI.SU: стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 41,1 %

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

По итогам третьего квартала 2023 года стоимость грузовых автоперевозок в России увеличилась на 41,1 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков биржи грузоперевозок ATI.SU.

Значительный рост спроса привел к удорожанию грузовых перевозок в России на 15,5 процентов к началу октября в сравнении с показателем за второй квартал. Наибольшее же годовое увеличение стоимости доставки грузов продемонстрировали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск (на 76,7 процента) и Екатеринбург (на 72 процента). В то же время автологистика из Москвы в Санкт-Петербург подорожала за год на 31,9 процента, а в обратном направлении — на 39,3 процента, уточнили эксперты.

Аналитики связывают подобную динамику с нехваткой у автоперевозчиков техники и дефицитом водительских кадров на российском рынке. В результате, по словам основателя ATI.SU Святослава Вильде, к настоящему времени соотношение между количеством размещенных на бирже грузов и машин, готовых их перевезти, оценивается в «три-четыре, а иногда и пять к одному».

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В свою очередь, гендиректор Delko Санджар Ашуралиев заявил, что на стоимость грузовых автоперевозок могут также повлиять неблагоприятные погодные факторы предстоящей зимой. «Устаревающая техника может не выдержать холода, при этом не все перевозчики имеют возможность обновлять автопарк», — заключил он.

Увеличение стоимости грузовых перевозок в России фиксируется на протяжении длительного периода времени. Так, о резком росте цен на подобные виды логистических услуг «Коммерсантъ» сообщал еще в середине июля. Тогда эксперты оценили увеличение стоимости подобных перевозок в стране на 38 процентов на фоне роста спроса на 61 процент. На международных направлениях интерес к подобному виду логистических услуг увеличился на 30 процентов, в том числе на экспорт — в пределах трех процентов.

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    Анатолий Акулов
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