Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:06, 12 октября 2023Россия

В Совфеде предрекли новое поражение Шольца

Сенатор Пушков предрек поражение коалиции Шольца на выборах 2025 года в Германии

Падающие рейтинги правящей в ФРГ коалиции и взлет правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с высокой степенью вероятности означают новое поражение для канцлера Олафа Шольца и его союзников на выборах 2025 года, предрек член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Как указал сенатор, падающие рейтинги правящих партий, и особенно взлет АдГ, указывают на растущее недовольство немецких избирателей Шольцем и его политикой.

«Тенденция устойчивая. Она означает, что нынешняя правящая коалиция с высокой степенью вероятности потерпит поражение на выборах 2025 года», — написал Пушков.

9 октября журнал Spiegel сообщал, что региональные выборы в Гессене и Баварии завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, она установила антирекорд по полученным голосам.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Помощь не будет бесконечной». Власти США публично предупредили об исчерпании денег на Украину

    В Совфеде предрекли новое поражение Шольца

    В России стало больше вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

    В программе Мясникова развеяли миф о пользе одной каши

    Известный режиссер назвал главное отличие москвичей от петербуржцев

    Число жертв падения обломков беспилотника под Белгородом возросло

    В Госдуме предложили запретить релокантам работать на госслужбе

    В Эстонии испугались нашествия клопов на Европу

    В Польше рассказали о раслпате Украины за помощь

    Израиль начал масштабные удары по объектам ХАМАС в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости