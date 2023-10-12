В Совфеде предрекли новое поражение Шольца

Сенатор Пушков предрек поражение коалиции Шольца на выборах 2025 года в Германии

Падающие рейтинги правящей в ФРГ коалиции и взлет правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с высокой степенью вероятности означают новое поражение для канцлера Олафа Шольца и его союзников на выборах 2025 года, предрек член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Как указал сенатор, падающие рейтинги правящих партий, и особенно взлет АдГ, указывают на растущее недовольство немецких избирателей Шольцем и его политикой.

«Тенденция устойчивая. Она означает, что нынешняя правящая коалиция с высокой степенью вероятности потерпит поражение на выборах 2025 года», — написал Пушков.

9 октября журнал Spiegel сообщал, что региональные выборы в Гессене и Баварии завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, она установила антирекорд по полученным голосам.