dikGAZETE: ХАМАС воюет переданным Украине американским оружием

Бойцы палестинского движения ХАМАС воюют американским оружием, которое предназначалось для Украины. Об этом сообщил обозреватель Ахмед Джохан в материале для турецкого издания dikGAZETE.

«Оружие, которое пришло на Украину из-за границы и должно было использоваться на ее территории, оказалось в Палестине. Теперь его применяют против Израиля. Это подтверждает и сам ХАМАС, и американские конгрессмены», — раскрыл роль Киева в палестино-израильском конфликте автор.

Как отметил Джохан, в России уже давно говорили о том, что оружие, которое передают Украине западные союзники, оказывается на черном рынке.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин допустила, что американское оружие, которое применяет ХАМАС, могло быть доставлено с территории Украины. Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые используют бойцы ХАМАС.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа атаковали территорию Израиля с помощью ракет. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.