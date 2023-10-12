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09:36, 12 октября 2023Силовые структуры

Вора в законе Пацуа оставили в тюрьме еще на девять с половиной лет

Во Владимире суд продлил срок заключения вора в законе Пацуа на 9,5 года

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владимире суд продлил срок заключения вора в законе Фридона Сулаквелидзе, известного в криминальных кругах как Пацуа или Гоча Зестафонский, на девять с половиной лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Гражданина Грузии признали виновным по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По версии следствия, не позднее 2011 года Пацуа был объявлен так называемым вором в законе. В 2019 году в СИЗО-1 УФСИН Владимирской области он указал всем заключенным на свой статус, чтобы получить их признание. При этом осужденный нарушал правила СИЗО — пропагандировал обычаи криминальной субкультуры, так называемые «воровские идеи», сплачивая под этими идеями других заключенных.

25 января 2019 года Сулаквелидзе арестовали за оплеуху тюремщику «Владимирского централа». Вор в законе только освободился из тюрьмы — и сразу был обвинен в «дезорганизации деятельности исправительного учреждения». В основу обвинения лег инцидент, произошедший в феврале 2018 года.

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    Варвара Митина
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