Вора в законе Пацуа арестовали за оплеуху тюремщику «Владимирского централа»

Во Владимире арестовали 54-летнего вора в законе Фридона Сулаквелидзе, известного в криминальных кругах как Пацуа или Гоча Зестафонский. Он ударил по лицу сотрудника тюрьмы «Владимирский централ», сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Сулаквелидзе только освободился из тюрьмы — и сразу был обвинен в «дезорганизации деятельности исправительного учреждения». В основу обвинения лег инцидент, произошедший в феврале 2018 года.

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Сотрудники исправительного учреждения поставили вора в законе «на растяжку» (поза, когда заключенный стоит почти на шпагате лицом к стене с поднятыми вверх руками — один из способов наказания). В какой-то момент один из тюремщиков ударил авторитета по ноге, чтобы тот расставил ноги пошире, а Сулаквелидзе в ответ ударил надзирателя по лицу.

Таким образом заключенный хотел избежать потери авторитета: по негласным законам криминального мира, вор в законе обязан дать сдачи любому, кто применит к нему насилие. Как отмечает ИА, в прошлом за сопротивление тюремщикам Сулаквелидзе уже наказывали — в 2015 году такой инцидент имел место в тюрьме города Елец. За это вор в законе получил 2,5 года в дополнение к первоначальному восьмилетнему сроку за вымогательство.

19 января сообщалось, что вор в законе Роман Кащаев, известный в криминальных кругах как Рома Краснодарский, задержан в Польше по запросу МВД России. Ранее Кащаева заочно обвинили по части 4 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества, совершенная лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»).

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