В Польше задержали российского вора в законе

Криминальный авторитет Роман Кащаев, известный в криминальных кругах как Рома Краснодарский, задержан в Польше по запросу МВД России. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Известно, что Кащаев находился на территории Польши по поддельным документам. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Россию, где ему заочно было предъявлено обвинение по ч.4 статьи 210 УК «Организация преступного сообщества, совершенная лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии».

Агентство отмечает, что Кащаев был ближайшим подельником Аслана Усояна по кличке Дед Хасан до его убийства в 2013 году.

В октябре 2018 года МВД России отправило в центральное бюро Интерпола повторный запрос об экстрадиции кандидата в главные воры России и всего постсоветского пространства 46-летнего вора в законе Надира Салифова по прозвищу Гули.

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