Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:29, 12 октября 2023Культура

Вышел новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

Опубликован второй трейлер фильма о Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе

Вышел второй трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Сюжет картины повествует об истории молодого Вилли Вонки, который мечтает покорить мир своими сладостями. Фильм является приквелом к ленте «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года, в котором сыграл актер Джонни Депп. Премьера картины в США назначена на 15 декабря.

Ранее режиссер фильма «Вилли Вонка» Пол Кинг объяснил, почему выбрал Тимоти Шаламе в качестве исполнителя главной роли. По словам кинематографиста, актер был утвержден на роль без прослушивания.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео встречи с избитым его сыном Журавелем

    В Минспорте прокомментировали отстранение ОКР

    Бизнес в России собрались наказывать за вред природе

    Украинские беженцы устроили скандал в элитном отеле в Великобритании

    В ООН отреагировали на удары Израиля по аэропортам Сирии

    Бывший начальник отдела российской полиции попал в колонию за покровительство

    Блогерша впервые намочила бикини Shein и осталась с розовыми волосами

    Врач назвала похожие на опьянение симптомы инсульта

    Вышел новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

    В США обновили вертолет Apache

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости