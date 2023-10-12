Вышел новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

Опубликован второй трейлер фильма о Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе

Вышел второй трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Сюжет картины повествует об истории молодого Вилли Вонки, который мечтает покорить мир своими сладостями. Фильм является приквелом к ленте «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года, в котором сыграл актер Джонни Депп. Премьера картины в США назначена на 15 декабря.

Ранее режиссер фильма «Вилли Вонка» Пол Кинг объяснил, почему выбрал Тимоти Шаламе в качестве исполнителя главной роли. По словам кинематографиста, актер был утвержден на роль без прослушивания.