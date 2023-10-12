Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

«Ведомости»: Wildberries ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщают «Ведомости».

Размер комиссии составляет 3 процента от стоимости покупки. Информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.

По словам Колесникова, 3 процента — вознаграждение банку, осуществляющего обработку такого платежа. Также изменение условий оплаты обусловлено спецификой операционно-технологического процесса приема платежей.

Ранее стало известно, что Wildberries начнет подтверждать заказы с помощью Touch ID и Face ID. Функция будет запущена с целью предотвратить неумышленные заказы.