Wildberries запустит функцию подтверждения заказов с помощью Touch ID и Face ID

Маркетплейс Wildberries начнет подтверждать заказы с помощью Touch ID и Face ID. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Данная функция будет запущена с целью предотвратить неумышленные заказы. «Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах членами семьи или сторонними лицами», — говорится в сообщении и отмечается, что новая опция заработает в течение месяца.

Кроме того, представители маркетплейса пояснили, что ее можно будет подключить по желанию и выбрать способ подтверждения заказа. Среди вариантов будут представлены пин-код, а также технологии Touch ID и Face ID.

Ранее стало известно, что ребенок втайне от матери взял ее смартфон, зашел в приложение маркетплейса Wildberries и заказал себе и сестре игрушки, книги, обувь и одежду. Общая сумма заказа превысила 250 тысяч рублей. За возврат всех товаров родителям по правилам сети придется отдать около 38 тысяч рублей.