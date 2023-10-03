Ребенок взял смартфон родителей и заказал себе игрушки на 250 тысяч рублей

Ребенок втайне от родителей заказал игрушки в Wildberries на 250 тысяч рублей

Мальчик сделал в онлайн-магазине заказ на круглую сумму, пока родители спали. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир».

Ребенок втайне от матери взял ее смартфон, зашел в приложение маркетплейса Wildberries и заказал себе и сестре игрушки, книги, обувь и одежду. Общая сумма заказа превысила 250 тысяч рублей. За возврат всех товаров родителям по правилам сети придется отдать около 38 тысяч рублей.

Огромный заказ на видео сняли сотрудники пункты доставки. Перебирая гору детских товаров, женщины восхитились находчивостью и вкусом ребенка.

Ранее сообщалось, что в Балтийске ребенок играл с другом в «миллионеров» и отдал мальчику «выигранные» сбережения матери. 13-летний подросток за несколько дней потратил около 100 тысяч рублей на сладости и велосипеды для себя и друзей.