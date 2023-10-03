Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:53, 3 октября 2023Из жизни

Ребенок взял смартфон родителей и заказал себе игрушки на 250 тысяч рублей

Ребенок втайне от родителей заказал игрушки в Wildberries на 250 тысяч рублей

Мальчик сделал в онлайн-магазине заказ на круглую сумму, пока родители спали. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир».

Ребенок втайне от матери взял ее смартфон, зашел в приложение маркетплейса Wildberries и заказал себе и сестре игрушки, книги, обувь и одежду. Общая сумма заказа превысила 250 тысяч рублей. За возврат всех товаров родителям по правилам сети придется отдать около 38 тысяч рублей.

Огромный заказ на видео сняли сотрудники пункты доставки. Перебирая гору детских товаров, женщины восхитились находчивостью и вкусом ребенка.

Ранее сообщалось, что в Балтийске ребенок играл с другом в «миллионеров» и отдал мальчику «выигранные» сбережения матери. 13-летний подросток за несколько дней потратил около 100 тысяч рублей на сладости и велосипеды для себя и друзей.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о планах заблокировать все VPN-сервисы в России

    Пенсионеры провели больше года в круизе по миру и сэкономили на доме престарелых

    Бузова рассказала о романе с бандитом из Санкт-Петербурга

    Управляющую компанию заподозрили в краже миллионов рублей у жильцов

    Москвичка с подозрением на перелом черепа избила рентгенолога во время приема

    Популярный комик рассказал об удивившем его российском городе

    В США заявили о конфликте главкома ВСУ с властями

    Глава СК взял на контроль дело об истязании мальчика отчимом в российском городе

    Баста подарил жене Rolls-Royce за 80 миллионов рублей

    Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости