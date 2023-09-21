Россиянка потеряла 107 тысяч рублей из-за игры детей

В Балтийске мальчик выиграл у друга сбережения матери и потратил их на сладости

Жительница Балтийска потеряла больше сотни тысяч рублей из-за игры сына в «миллионеров». Об этом случае сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.

13-летний сын женщины и его друг играли в игру, для которой взяли настоящие деньги, хранившиеся дома. Гость мальчика выиграл у него 107 тысяч рублей, которые за несколько дней потратил на сладости и самокаты для себя и своих друзей.

Узнав о произошедшем и обнаружив, что ее сбережения уже потрачены, мать ребенка обратилась в суд. «По мнению истицы, за вред, причиненный малолетним, должны нести ответственность родители. Поэтому иск она подала к маме мальчика», — рассказали в суде. Вскоре будет назначена дата судебного разбирательства.

Ранее сообщалось о 13-летней девочке из Китая, которая лишила семью сбережений. Она потратила 430 тысяч юаней (5,7 миллиона рублей) на мобильные игры.