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06:02, 12 октября 2023Экономика

Стало известно о хранении россиянами дома ненужного золота на триллионы рублей

Goldex: россияне хранят дома ненужные им золотые украшения на триллионы рублей
СюжетНаселение России:

Фото: Виталий Безруких / РИА Новости

Жители России хранят дома сотни миллионов ювелирных украшений из золота на общую сумму более 3 триллионов рублей. При этом они не пользуются изделиями на сумму 2,5 триллиона рублей. К таким выводам пришли аналитики компании Goldex, финтех-оператора розничного рынка физического золота. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Опрос проводился методом онлайн-панели среди взрослого населения России. В нем приняли участие более 1,5 тысячи респондентов.

Согласно исследованию, 74 процента россиян хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков. При этом у 54 процентов из них на руках больше пяти таких изделий. У 20 — от одного до пяти.

Большую часть изделий из золота (70 процентов) россияне приобрели самостоятельно в магазине или бутике или получили в подарок (54 процента). 12 процентов купили золото в ломбарде или банке, 9,4 процента получили его в наследство. Около 3,5 процентов золота, хранящегося в домах россиян, попало к ним случайно. Примерно столько же было приобретено у частных владельцев или на аукционе.

Большинство респондентов (68,5 процента) признались, что не используют достаточно много золотых изделий (больше двух), которые хранятся у них дома. 4,7 процента заявили, что у них очень много ненужного золота. 18 процентов не надевают только одно или два украшения. Только 8,8 процента участников опроса сказали, что пользуются всеми предметами.

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Большая часть опрошенных (41 процент) считает, что хранит дома золотые украшения на сумму свыше 100 тысяч рублей. 27 процентов — на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. 12 процентов оценивает хранящееся у них золото на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, 8,5 процента — от 5 до 10 тысяч рублей, 8,7 — до 5 тысяч. Таким образом, в денежном выражении на руках у людей золотых изделий и ювелирных украшений на сумму свыше 3 триллионов рублей.

Каждый второй обладатель золота был бы готов прямо сейчас обменять свои запасы на реальные деньги, если бы ему предложили адекватную цену. Об этом рассказали 74 процента опрошенных женщин и 26 процентов мужчин. 28 процентов положительно относятся к продаже своего золота, но не считают, что для этого пришло время. Еще 23 процента считают золото неприкосновенным запасом и не готовы расстаться с ним.

При этом у большинства опрошенных россиян нет опыта продажи собственных изделий из золота —об этом заявили 37 процентов респондентов. 25 процентов однажды уже продавали золото, 28 процентов — делали это несколько раз, а 10 процентов делают это регулярно.

Ранее экономист Андрей Подойницын в беседе с «Лентой.ру» рассказал о том, во что лучше всего вкладывать деньги. Вместе с тем, эксперт предостерег от покупки валют с целью получения прибыли.

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    Екатерина Смирная
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