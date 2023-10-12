Стало известно о хранении россиянами дома ненужного золота на триллионы рублей

Goldex: россияне хранят дома ненужные им золотые украшения на триллионы рублей

Жители России хранят дома сотни миллионов ювелирных украшений из золота на общую сумму более 3 триллионов рублей. При этом они не пользуются изделиями на сумму 2,5 триллиона рублей. К таким выводам пришли аналитики компании Goldex, финтех-оператора розничного рынка физического золота. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Опрос проводился методом онлайн-панели среди взрослого населения России. В нем приняли участие более 1,5 тысячи респондентов.

Согласно исследованию, 74 процента россиян хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков. При этом у 54 процентов из них на руках больше пяти таких изделий. У 20 — от одного до пяти.

Большую часть изделий из золота (70 процентов) россияне приобрели самостоятельно в магазине или бутике или получили в подарок (54 процента). 12 процентов купили золото в ломбарде или банке, 9,4 процента получили его в наследство. Около 3,5 процентов золота, хранящегося в домах россиян, попало к ним случайно. Примерно столько же было приобретено у частных владельцев или на аукционе.

Большинство респондентов (68,5 процента) признались, что не используют достаточно много золотых изделий (больше двух), которые хранятся у них дома. 4,7 процента заявили, что у них очень много ненужного золота. 18 процентов не надевают только одно или два украшения. Только 8,8 процента участников опроса сказали, что пользуются всеми предметами.

Большая часть опрошенных (41 процент) считает, что хранит дома золотые украшения на сумму свыше 100 тысяч рублей. 27 процентов — на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. 12 процентов оценивает хранящееся у них золото на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, 8,5 процента — от 5 до 10 тысяч рублей, 8,7 — до 5 тысяч. Таким образом, в денежном выражении на руках у людей золотых изделий и ювелирных украшений на сумму свыше 3 триллионов рублей.

Каждый второй обладатель золота был бы готов прямо сейчас обменять свои запасы на реальные деньги, если бы ему предложили адекватную цену. Об этом рассказали 74 процента опрошенных женщин и 26 процентов мужчин. 28 процентов положительно относятся к продаже своего золота, но не считают, что для этого пришло время. Еще 23 процента считают золото неприкосновенным запасом и не готовы расстаться с ним.

При этом у большинства опрошенных россиян нет опыта продажи собственных изделий из золота —об этом заявили 37 процентов респондентов. 25 процентов однажды уже продавали золото, 28 процентов — делали это несколько раз, а 10 процентов делают это регулярно.

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