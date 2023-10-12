Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:44, 12 октября 2023Культура

Звезда «Людей Икс» рассказал о жестокости со стороны психически больного отца

Актер Патрик Стюарт рассказал о жестокости со стороны психически больного отца
Патрик Стюарт

Патрик Стюарт. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Актер Патрик Стюарт, который является звездой серии фильмов «Люди Икс», вспомнил о жестокости со стороны психически больного отца. Его слова приводит портал Fox News.

В новых мемуарах Making It So актер рассказал, что его детство прошло в бедности — в доме семьи в городе Мирфилд, Англия, не было ни водопровода, ни холодильника, ни туалета. «Когда я рос, я никогда не рассказывал о себе, потому что мне было очень неловко. Наши соседи знали, на что способен мой отец, им были хорошо известны крики и вопли, которые он издавал», — признался актер.

Отец Стюарта много лет служил в британской армии, в том числе во время Второй мировой войны, и страдал от посттравматического стрессового расстройства, что и послужило причиной проявления приступов жестокости. «Мой отец был болен и именно из-за болезни терял контроль. Он был алкоголиком выходного дня. Вечером в пятницу он начинал пить, и это продолжалось до вечера воскресенья. Находиться рядом с ним было опасно», — добавил звезда «Людей Икс».

Он подчеркнул, что поведение родителя оказало на него сильное влияние. «Были времена, когда я был жестоким — редко по отношению к другим людям и никогда к детям. Но я могу злиться. И это исходит от моего отца», — заключил он.

Ранее Патрик Стюарт вспомнил о неприятном опыте работы с коллегой по фильму «Звездный путь», актером Томом Харди.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Было трудно в это поверить» В Израиле подтвердили, что боевики ХАМАС обезглавливали младенцев

    Двоим россиянам дали сроки за осквернение символа воинской славы России

    В московском торговом центре сотрудники магазинов подрались из-за духов

    Дело владелицы ювелирного бренда Darvol передали в суд

    Газ в Европе подорожал на фоне снижения поставок из Израиля

    Сварщица рассказала о реакции окружающих на ее внешность без униформы

    Владелицу ювелирного бренда Darvol обвинили в аферах на 350 миллионов рублей

    На Украине предупредили о возможных отключениях света

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Росгвардия в сентябре изъяла полмиллиона боеприпасов ВСУ в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости