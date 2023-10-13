43-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру на снимке топлес

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен показала фигуру на снимке топлес. Соответствующая публикация появилась на странице бренда одежды Frame в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом фото 43-летняя манекенщица позирует перед камерой в джинсах-клеш с завышенной талией, прикрывая руками обнаженную грудь. При этом видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники восхитились съемкой с участием кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Лучшая модель всех времен», «Горячо!», «Никто не похож на Жизель», «Потрясающая», «Икона», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Жизель Бюндхен призналась в появлении суицидальных мыслей на пике карьеры. Манекенщица рассказала, что у нее развилась тревога из-за напряженного графика. По словам знаменитости, она долгое время скрывала от окружающих свое состояние, поскольку боялась осуждения с их стороны.