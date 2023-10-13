Администратора Telegram-канала «Рынок шкур» осудят за мошенничество

В Москве пройдет суд над администратором Telegram-канал «Рынок шкур» Томченко

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении администратора Telegram-канал «Рынок шкур» Натальи Томченко. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.

В отношении женщины возбуждено дело по двум статьям — части 4 статьи 159 («Мошенничество»), а также части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с февраля по май 2022 года Томченко пообещала пяти женщинам удалить компрометирующие посты за вознаграждение в размере от 23 до 70 тысяч рублей, чем вводила их в заблуждение. При этом четыре женщины согласились передать деньги, ожидая того, что компрометирующие материалы пропадут из интернета. Таким образом обвиняемая и ее соучастники получили более 140 тысяч рублей.

Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала, с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении ее сообщников выделено в отдельное производство. Сейчас Томченко находится под стражей.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Астрахани, обвиняемого в вымогательстве за удаление новостей из Telegram-каналов.