Нескольким регионам России пообещали возвращение бабьего лета

Вильфанд: бабье лето ожидается в южных районах Сибири и Приморья

Возвращение бабьего лета в ближайшие дни ожидается в в южных районах Сибири и Приморья. Потепление нескольким регионам России пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд, пишет URA.RU.

«Расчудесное бабье лето будет на юге Западной Сибири. В самых густонаселенных районах азиатской части страны: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Там замечательная погода. Температура выше 10 градусов. Особенно высокие температуры ожидаются еще восточнее: на юге Иркутской области, в Бурятии. На всем Приморье температура будет 16-20 градусов тепла», — рассказал метеоролог.

Синоптик пояснил, что такая погода будет из-за надвигающегося антициклона, который гонит теплый воздух в сибирские регионы страны. «Воздушная масса переносит сюда из Центральной Азии супертеплую погоду», — добавил Вильфанд.

Ранее жителям Москвы пообещали возвращение тепла в 20-х числах октября. Однако в целом специалисты считают, что второй месяц осени в столице будет холодным и дождливым.