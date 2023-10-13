Подозреваемого в ограблении банка задержали в другом регионе спустя пять часов

Подозреваемого в ограблении питерского банка задержали в Карелии через 5 часов

Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали в Карелии спустя пять часов после совершения преступления. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

По данным регионального главка МВД РФ, утром в пятницу, 13 октября, неизвестный ограбил отделение банка на улице Меркурьева, 5 в поселке Парголово. Угрожая сотрудникам предметом, напоминающим пистолет, мужчина заставил менеджера передать ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. Полиция начала поиски подозреваемого, который скрылся с места преступления.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении, сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка получили информацию о том, что подозреваемый уехал на такси в сторону Карелии. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его личность и местонахождение. Спустя пять часов после ограбления оперативники совместно с карельскими коллегами задержали мужчину по месту жительства в городе Лахденпохья Республики Карелия.

При досмотре у него нашли украденные деньги и пневматический пистолет. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что в Перми из дома бывшего топ-менеджера российской компании вынесли деньги и украшения на 18 миллионов рублей. Грабители в балаклавах перелезли через забор и пробрались в дом через окно в сауне.