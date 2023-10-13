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10:44, 13 октября 2023Бывший СССР

Белоруссия обвинила Польшу в эскалации напряженности

МО Белоруссии: учения НАТО Dragon-2024 в Польше будут эскалацией напряженности
СюжетУчения НАТО:

Фото: Polish Armed Forces General Command / AP

Польша сделала выбор в пользу эскалации напряженности. Об этом свидетельствуют планы провести на польской территории в следующем году учения с сухопутными войсками стран НАТО Dragon-2024, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, цитирует РИА Новости.

«Учитывая отказ от диалога с Беларусью, очевидно, что Польша делает выбор в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства», — прокомментировал он заявление начальника Генштаба Польши Веслава Кукула о том, что в стране пройдут Dragon-24, в которых примут участие 20 тысяч военных.

Ранее МИД Белоруссии заявил протест польской стороне из-за инцидента с пересечением границы польским вертолетом. Уточнялось, что в связи с произошедшим в министерство был вызван временный поверенный в делах Польши Мартин Войцеховский. В МИД Белоруссии подчеркнули, что «замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши».

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    Кристина Есикова
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