Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения границы

МИД Белоруссии заявил Польше протест из-за нарушения госграницы вертолетом

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии заявило протест Польше из-за инцидента с пересечением границы польским вертолетом. Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.

Уточняется, что в связи с произошедшим в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши Мартин Войцеховский. В МИД Белоруссии подчеркнули, что «замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши».

Минск потребовал от Варшавы незамедлительно провести объективное расследование, и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Ранее сообщалось, что днем 28 сентября средства радиолокационного обнаружения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии зафиксировали приближение польского вертолета к белорусской границе. Отмечается, что после этого воздушное судно дважды пересекло кордон: первый раз — на дальность до полутора километров, второй раз — на 300 метров.