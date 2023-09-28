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21:59, 28 сентября 2023Бывший СССР

Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения границы

МИД Белоруссии заявил Польше протест из-за нарушения госграницы вертолетом
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии заявило протест Польше из-за инцидента с пересечением границы польским вертолетом. Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.

Уточняется, что в связи с произошедшим в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши Мартин Войцеховский. В МИД Белоруссии подчеркнули, что «замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши».

Минск потребовал от Варшавы незамедлительно провести объективное расследование, и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Ранее сообщалось, что днем 28 сентября средства радиолокационного обнаружения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии зафиксировали приближение польского вертолета к белорусской границе. Отмечается, что после этого воздушное судно дважды пересекло кордон: первый раз — на дальность до полутора километров, второй раз — на 300 метров.

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