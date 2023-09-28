В Белоруссии заявили о нарушении границы польским вертолетом

МО Белоруссии заявило, что польский вертолет дважды нарушил границу республики

Польский вертолет дважды нарушил границу Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны республики.

По данным ведомства, днем 28 сентября средства радиолокационного обнаружения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии зафиксировали приближение польского воздушного судна к белорусской границе. Отмечается, что после этого вертолет дважды пересек кордон: первый раз — на дальность до полутора километров, второй раз — на 300 метров.

В Минобороны также указали на то, что в связи с инцидентом в воздух была поднята дежурная авиация. «В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, военным ведомством во взаимодействии с МИД готовится соответствующая нота», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны Польши сообщали о попытках проникновения на территорию страны и разрушения пограничной инфраструктуры со стороны Белоруссии.