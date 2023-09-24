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17:47, 24 сентября 2023Мир

Польша обвинила Белоруссию в нападении на границу

Минобороны Польши обвинило Белоруссию в нападении на польскую границу

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польская пограничная служба регистрирует попытки проникновения на польскую территорию и разрушения пограничной инфраструктуры со стороны Белоруссии. Подобное обвинение в сторону белорусских силовых структур содержится в сообщении представителей польского Минобороны в соцсети X (бывший Twitter).

«Атаки на польскую границу, осуществленные Белоруссией, имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков. Благодаря усилению присутствия польской армии на границе российско-белорусский план провалился», — говорится в публикации, в которой польские военные обвинили белорусских коллег в нападении.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео с польским военным вертолетом Ми-24, вторгшимся на территорию республики. На представленных кадрах запечатлен момент, когда польский Ми-24 уже возвращается с территории Белоруссии, пересекая границу двух стран в обратном направлении.

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    Виктория Кондратьева
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