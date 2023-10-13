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20:50, 13 октября 2023Ценности

Беременная Кортни Кардашьян снялась в нижнем белье для журнала

Фото: @kourtneykardash / Vanity Fair

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян снялась в откровенном образе для журнала Vanity Fair Italia. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке беременная 44-летняя знаменитость позирует перед камерой в кожаном комплекте нижнего белья, придерживая руками свой живот. При этом ее внешний вид дополняют прозрачная накидка на ее голове, крупные серьги и макияж в стиле smoky eyes.

Поклонники восхитились съемкой Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Она смотрится красиво», «Просто потрясающая», «Очень естественная и красивая», «Великолепная», «Прекрасная фотосессия», — высказывались они.

В июле Кортни Кардашьян снялась в откровенном наряде на отдыхе на Гавайях. Знаменитость предстала лежащей на песке в черном слитном купальнике с глубокими вырезами в области живота и груди. Поверх него она надела белую сетчатую футболку. Свой образ звезда дополнила шляпой из плотного материала, а также солнцезащитными очками.

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    Мария Винар
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