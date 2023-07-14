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20:43, 14 июля 2023Ценности

Беременная Кортни Кардашьян снялась в купальнике

Беременная телезвезда Кортни Кардашьян снялась в черном купальнике на отдыхе на Гавайях

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян снялась в откровенном наряде на отдыхе на Гавайях. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Беременная 44-летняя знаменитость предстала лежащей на песке в черном слитном купальнике с глубокими вырезами в области живота и груди. Поверх него она надела белую сетчатую футболку. Свой образ звезда дополнила шляпой из плотного материала, а также солнцезащитными очками. На кадрах видно, что на щеки Кардашьян нанесены румяна персикового оттенка.

Поклонники оценили внешний вид бизнесвумен в комментариях под постом, который набрал 1,1 миллиона просмотров. «Ни одной растяжки!», «Вам очень идут беременные образы», «Самый милый живот», «Как же круто на вас смотрятся купальники», «Великолепная», — высказались они.

Ранее в июле Кортни Кардашьян снялась в откровенном платье и порадовала фанатов. Знаменитость поделилась серией фото, на которых она запечатлена в розовом платье люксового бренда Jacquemus с вырезом на животе. Наряд был украшен массивными бусинами на бедре и груди.

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    Екатерина Ештокина
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