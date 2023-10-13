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15:19, 13 октября 2023Среда обитания

Беременная звезда «Фабрики звезд» объяснила нежелание брать ипотеку

Певица Юлия Михальчик рассказала, что не рассматривает ипотеку для покупки жилья
Юлия Михальчик

Юлия Михальчик. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Финалистка третьего сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Юлия Михальчик, недавно объявившая о второй беременности, рассказала, что не хочет брать ипотеку, чтобы купить собственную недвижимость. Причину того, почему она не хочет приобретать жилье таким образом, она объяснила в интервью журналу WomanHit.

Певица сообщила, что полтора года назад переехала в загородный дом вместе с семьей. Она добавила, что большую часть жизни живет «поближе к земле» — так, как ей наиболее комфортно.

При этом звезда отметила, что арендует свой нынешний дом, так как не хочет брать жилищный кредит для приобретения недвижимости. «Я ипотеку не рассматриваю, мне комфортнее заработать, приобрести жилье, чтобы оно было наверняка моим», — высказала свое мнение Михальчик.

В мае звезда «Фабрика звезд», певица Виктория Дайнеко рассказала, что на данный момент не может позволить себе купить в ипотеку квартиру, в которой хотела бы жить.

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    Полина Кислицына
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